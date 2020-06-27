Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı

Son dakika haberleri... Van'da Gonca Güray ile Cengiz Gündüz tarafından hizmete sunulan Matbah-ı Van (Van mutfağı) ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Van'da Gonca Güray ile Cengiz Gündüz tarafından hizmete sunulan Matbah-ı Van (Van mutfağı) ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı


Matbah-ı Van'da düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen işletme sahipleri Gonca Güray ve Cengiz Gündüz, amaçlarının Van kahvaltısını en doğal ve en güzel şekilde sunmak olduğunu ifade ettiler. 'Matbah-ı' kelimesinin Osmanlıdan alındığını ifade eden Güray, "Matbah-ı Osmanlılarda 'mutfak' anlamına gelirdi. Dolayısıyla bizde ilimizde 'Matbah-ı Van' yani 'Van mutfağı', Van kahvaltısı olsun istedik. Konseptimize de uygun olduğunu düşünüyorum. İnsanları biraz tarih yolculuğuna çıkardık" dedi.


Matbah-ı Van'da 9 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Güray, "Bizim ilk amacımız insanlara Van kahvaltısını doğru şekilde anlatmak. Öncelikle kullandığımız, sunduğumuz ürünlerin doğallığından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. Evimde çocuklarıma ne yediriyorsam, buraya gelen misafirlerimize de onu yediriyoruz. Burada müşteri oturduğu zaman her şey o an taze olarak hazırlanıyor. Tabaklarda önceden bekletmiyoruz. Sıcak ile soğuk ürünler aynı anda geliyor. Pratik bir şekilde müşterimize servis yapıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimiz buradan mutlu ayrılırlar" ifadelerini kullandı.


Matbah'ı Van kahvaltı salonunun diğer kahvaltı salonlarında farklı olduğuna dikkat çeken Güray, "İnsanlar burayı doğallığı ve ürünlerimizin orijinalliği ve lezzeti için tercih edecekler. Çünkü burada hazır hiçbir ürün yok. Hepsi tamamen doğal haliyle sunuluyor" diye konuştu.


18 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini anlatan işletme sahiplerinden Cengiz Gündüz ise "Yıllardır Van mutfağı ve diğer mutfak alanlarında hizmet veriyorum. Ancak şunu ifade edeyim ki Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin Van kahvaltısından yakındıklarını, ürünlerin doğallığını kaybettiğini duydum. Bu anlamda böyle bir işletme açmaya karar verdik. Bu kapsamda mutfakta yapabildiklerimizi olabildiğince doğal yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımızı da bizzat yerinden temin etmeye çalıştık. Bütün ürünlerin sağlıklı ve doğal olmasına dikkat ediyoruz. Burada insanlara Van kahvaltısını en iyi ve en doğal şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. - VAN

Cengiz Gündüz, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:52 Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf? 20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:55 Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
19:07
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 20:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Matbah-Van gazetecileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]