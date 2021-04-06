Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

06.04.2021 08:23

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi 9040 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalındı. Matkapların çalındığını fark eden matkap sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmana intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde apartman girişinde bulunan güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntüleri izleyen ekipler matkapları çalan hırsızlık şüphelisi şahsın H.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda H.Y. ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika


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