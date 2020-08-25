Son dakika haberleri | Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.

Son dakika haberleri | Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi, System.String[]

Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.
Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Bora Füzesi, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 00:21

Kaynak: DHA

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