Mavi Ay İskenderun'da görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Mavi Ay İskenderun'da görsel şölen oluşturdu

HATAY - Mavi Ay tutulması Hatay'ın İskenderun ilçesinde görsel şölen oluşturdu

Tüm Dünyada merakla beklenen Mavi Ay tutulmasının doğuş İskenderun'da Amanos dağlarının üzerinden luna parkın ışıklarıyla görüntülendi. Gençlerin cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı ay manzaraları görsel şölene dönüştü. Nadir rastlanan gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay'ın tam olarak mavi renge dönüşümü ise 23,00 da başladı. Hatay'da havanın bulutsuz olduğu bölgelerde görüntülenen Mavi Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.