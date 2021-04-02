Van'ın yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla bir araya gelen "Mavi Fularlılar" kadın grubu, "2 Nisan Van'ın Kurtuluşu" ve "Vanlılar Günü" nedeniyle Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

Mavi Fularlılar Grubu, Van TSO tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan ve onay aşamasına gelen Van Pastası'nı ziyarette ikram etti. Nuran Demirhan, Tülay Sümer, Hamiyet Çiçekel, Zehra Aygen ve Miyaser Erinç'ten oluşan Mavi Fularlılar Grubu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Oda Genel Sekreteri Cengiz Aras ve Genel Sekreter Yardımcısı ile bir araya geldi.

Burada konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, ziyaretten duyduğu memnuniyetti dile getirdi. Başkan Takva, "İlimizin yöresel yemekleri, tatlıları ve diğer yiyeceklerinin tanıtımı için büyük emek, çaba sarf eden Mavi Fularlıların bizleri ziyaretti oldukça kıymetlidir. Van Pastası'nı ikram olarak getirmeleri de ayrı bir güzellik ve incelik oldu. Hem ziyaretleri hem de bu güzel sürprizleri için tüm Mavi Fularlılara teşekkür ederim" dedi.

Mavi Fularlılar Grubu Temsilcisi Nuran Demirhan ise "Bugün Vanlılar Günü. Bizde bu kapsamda Van TSO'yu ziyaret ettik. Gelirken de ilimizin değeri olan ve Van TSO'nun emekleri ile tescili yapılan Van Pastamızı getirdik. Başta oda başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah yöresel ürünlerimizin tanıtımını bizler, tescilini de odamız yapamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - VAN