Son dakika haberleri: Mazgal hırsızları polisten kaçamadı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı.

Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun mazgallarını 18 Nisan gecesi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken S.N. isimli şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası kaydetti Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında zanlılar güvenlik kamerasının kendilerini çekmemesi için kullandıkları kamyoneti kendilerine siper etmeleri dikkat çekti. Zanlılar söktükleri mazgalları kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. - GAZİANTEP

Son Dakika

Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video

Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı

Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş