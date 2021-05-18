İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seycan Yalvaç, 12 gün önce koronavirüse yakalandı. Evli ve 1 çocuk babası Yalvaç, tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'nde yaşamını yitirdi. Çemişgezek Kırklar Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Yalvaç'ın cenazesi, Tepebaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUNCELİ'nin Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü Seycan Yalvaç (40), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü, koronavirüsten öldü - Son Dakika

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