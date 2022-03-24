Son dakika haberleri! MEB'den liselilere türkü şöleni için "sahne" daveti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MEB'den liselilere türkü şöleni için "sahne" daveti

24.03.2022 13:13
Son dakika haberleri! MEB'den liselilere türkü şöleni için "sahne" daveti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal bilimler liselerinden öğrencilerin sahnede türküleri hem seslendirecekleri hem de öyküsünü anlatacakları "Sosyal Bilimler Liseleri Öyküleriyle Türkülerimiz" şöleni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal bilimler liselerinden öğrencilerin sahnede türküleri hem seslendirecekleri hem de öyküsünü anlatacakları "Sosyal Bilimler Liseleri Öyküleriyle Türkülerimiz" şöleni düzenlendi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, büyük çoğunluğu anonim olan ve Karacaoğlan'ın, Köroğlu'nun, Dadaloğlu'nun, Aşık Veysel'in ve daha nice halk ozanının deyişleriyle nesilden nesle aktarılan türkülerin ve barındırdıkları öykülerin genç nesillerce yaşatılması amacıyla ilk defa bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Türkü şöleninde, enstrüman eşliğinde sahneye çıkacak sosyal bilimler lisesinde okuyan ikişer öğrenciden biri türküyü seslendirecek, diğeri türkünün öyküsünü anlatacak; öğrencilerin rol alacakları bir de klip çekilecek.

Seçilen okul temsilcisi, belirlenen bölgelerdeki illerde bulunan okullarda şölene katılarak Türkiye genelinde 7 temsilci okul belirlenecek ve bu temsilciler, Ankara'da yapılacak "Sosyal Bilimler Liseleri Öyküleriyle Türkülerimiz" türkü şöleni ödül törenine davet edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda yapılacak şölende görev alacak saz ekibi, güzel sanatlar lisesinden bir öğretmen nezaretinde öğrenciler tarafından oluşturulacak. Etkinlik şöleni ile ilgili afiş, davetiye, yol ve barınma giderleri mahalli imkanlarla okulların bağlı bulunduğu il milli eğitim müdürlükleri tarafından sağlanacak.

Şölen Ankara'da yapılacak

Seslendirilecek eserler, TRT arşivinde yer alan ve öyküsü olan türküler arasından seçilecek. "Sosyal Bilimler Liseleri Öyküleriyle Türkülerimiz" türkü şölenine katılmak üzere 7 bölgeden seçilen toplam 7 temsilci grup, Ankara'da yapılacak şölene katılmaya hak kazanacak.

Bölgelerinden Ankara'daki şölene katılmaya hak kazanan öğrencilerden öyküyü anlatan ve türküyü seslendiren öğrenciler ve saz ekibine, danışman öğretmene, değerlendirme kurulu üyelerine ve şölende derece alan öğrencilere ödül verilecek.

Türkiye genelindeki 93 sosyal bilimler lisesinden gelecek ay başvuruları alınacak şölenin ve ödül töreninin haziranda yapılması planlanıyor.

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milli eğitim bakanlığı, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MEB'den liselilere türkü şöleni için 'sahne' daveti - Son Dakika


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