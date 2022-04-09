MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ - Son Dakika
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MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ

09.04.2022 19:45

MECİDİYEKÖY'de İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 40 oranındaki zam protesto edildi.

MECİDİYEKÖY'de İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 40 oranındaki zam protesto edildi.

Zamlar Geri Alınsın Platformu isimli grubun üyeleri saat 18.00'de Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda toplandı. "Ulaşım haktır, zamlar geri alınsın" yazılı pankart açan gruptakiler, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 40 oranındaki zammı protesto etti. Grup adına Zeynep Çelik'in yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğu bir ülkede, ulaşıma yapılan bu zamlar, İstanbul halkının ulaşım hakkını fiilen gasbetmektir. Toplu taşıma özel tüketim değildir. Halkın çıkarları düşünülmeli ve ona göre planlanmalıdır. En temel haklarımızdan biri olan ulaşım işe gidiş-dönüş saatlerinde ücretsiz olmalı diğer zamanlarda vergilerden muaf tutulmalıdır" denildi.

MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ
MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ
MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ
MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ
MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MECİDİYEKÖY'DE ULAŞIM ZAMMI EYLEMİ - Son Dakika


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