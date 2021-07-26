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Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı

26.07.2021 02:43

Son dakika haberler... Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı görüntülü mesajında, "ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşulları" gerekçe göstererek Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı

Meclis Başkanı, cumhurbaşkanı, Tunus, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı - Son Dakika


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