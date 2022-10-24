Kocaeli'de AK Partili Meclis Üyesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Kocaeli'de AK Partili Meclis Üyesi silahlı saldırıya uğradı

24.10.2022 15:43
Kocaeli'de AK Partili Meclis Üyesi silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'de Kartepe Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Recep Ubay, sahibi olduğu restoranın önünde bacaklarından vuruldu. Tedavisi süren Ubay'ı vuran kişinin husumetlisi olduğu ifade edildi.

Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde İ.Ö isimli bir şahıs ile restoran sahibi Recep Ubay arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. İ.Ö. isimli şahıs yanındaki tabancayla daha öncesinden de husumetli olduğu Recep Ubay'a ateş açtı.

AK Partili Meclis üyesine iş yerinde silahlı saldırı

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Ubay, kanlar içinde yerde kalırken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ubay, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AK Partili Meclis üyesine iş yerinde silahlı saldırı

TABANCAYA EL KONULDU

Aynı zamanda Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Ubay'ın her iki bacağından yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde bırakılan tabancaya el koydu. Tabanca incelenmek üzere olay yeri ekipleri tarafından alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

AK Partili Meclis üyesine iş yerinde silahlı saldırı
Kaynak: İHA
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Arslanbey, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de AK Partili Meclis Üyesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de AK Partili Meclis Üyesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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