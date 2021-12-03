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Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI

03.12.2021 15:05

Son dakika haberleri: GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde çevre illerden gelen doktorların katılımı ile riskli beyin ameliyatlarında kullanılacak olan 'Gamma Knife' cihazı tanıtıldı.

GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde çevre illerden gelen doktorların katılımı ile riskli beyin ameliyatlarında kullanılacak olan 'Gamma Knife' cihazı tanıtıldı.

Riskli beyin tümörlerinde kullanılan tedavi yöntemlerinin konuşulduğu toplantıda cihaz hakkında bilgiler veren Gaziantep Medical Park Hastanesi Beyin,Sinir ve Omirilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel,'Gamma Knife' cihazı ile riskli beyin tümörlerinin tedavisinde önemli bir yol kat edileceğini söyledi.

Prof Dr. Güzel,nöroloji, onkoloji ve radyoloji gibi birbirine yakın branşlarda mesleki bilgi paylaşımı için her ay düzenlenecek toplantıda bölge hekimleri ile bir araya gelmeyi planladıklarını ifade ederek,tanıtımı yapılan cihazın riskli beyin tümörü ameliyatlarında önemli bir faktör olacağını dile getirdi.

Güzel,Bölgemizde özellikle nöroloji, onkoloji, radyoloji gibi birbirine yakın branşlar arasında mesleki bilgi paylaşımı için bir araya geldik.Komşu illerimizden de meslektaşlarımız bu toplantıya davet edildi.Ortak hasta gurubunda çerçevesinde hastalara nasıl tedavi uygulanabilir bunu ele alacağız.Bilimsel tartışmalar gerçekleştireceğiz.Özellikle kendi alanım olan beyin, omurilik ve sinir cerrahisi alanında bel ve beyinde altı tane ilginç vaka getirdik.Bu vakaların bir kısmı çok çok nadir görülen vakalardır.Burada doktor arkadaşlarımızla bu vakalar üzerine görüş alışverişlerinde bulunacağızdedi.

'BÖLGEDE HİZMET VEREN İLK TEKNOLOJİ OLACAK'

Prof Dr. Aslan Güzel, Medical Park Hastanesi'ne riskli beyin ameliyatlarında kullanılacak 'Gamma Knife' cihazının kurulumunun yapılacağını ve bu hizmetin bölgede ilk olduğunu söyledi.

Bu cihaz sayesinden özellikle riskli beyin ameliyatlarında başka şehirlere gitmeden yerinde hizmet alınabileceğini anlatan Güzel,şöyle dedi

Özellikle bu toplantıda hastanemize kurulumu yapılacak olan Gamma knife cihazının da tanıtımını yapacağız. Gamma knife cihazı özellikle beyinin ameliyatı çok riskli ve cerrahi haricinde yakılarak tedavi edilen beyin tümörleri, beyin damar yumakları, yayılmış tümörlerle ilgili alanda kullanılan bir tıbbi cihaz. Gamma knife ışın cerrahisi uygulamasına da bölgede ilk defa hastanemizde başlıyoruz. Kısa sürede bu alanda hizmete başlayacağız. Hastalarımız bu tedavi için İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere gitmek durumunda kalabiliyordu. Bu hizmete Ocak ayı gibi başlamayı planlıyoruz."

Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI
Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI
Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI
Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE 'GAMMA KNİFE' CİHAZI TANITILDI - Son Dakika
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