Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı

09.03.2021 10:08

Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı Türkiye'nin dört bir yanında, sağlık alanında profesyonel olarak uzun yıllardır hizmet veren Medicana Sağlık Grubu, 14'üncü hastanesi Medicana Ataşehir için 95 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanında, sağlık alanında profesyonel olarak uzun yıllardır hizmet veren Medicana Sağlık Grubu, 14'üncü hastanesi Medicana Ataşehir için 95 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Geleceğin sağlık gereksinimleri göz önünde bulundurularak, üst düzey bir mimari ile dizayn edilen Medicana Ataşehir Hastanesi, İstanbul'da sağlık alanında yeni bir dönem başlatıyor. Tüm tıbbi branşlarda uzman sağlık profesyonellerine ve teknolojik altyapıya sahip dünya çapında bir hastane olması hedeflenen Medicana Ataşehir, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 30 dakikalık mesafede yer alıyor. İstanbul'un önemli sağlık merkezlerinden biri olması planlanan hastane; sağlık turizmine de öncülük etmeyi hedefliyor.

Sağlık Grubu'ndan 5 ayda 2 hastane açılışı

Pandemi döneminde yaptığı yatırımlarla sağlığa, istihdama ve Türkiye ekonomisine verdiği değerin altını bir kez daha çizen Medicana Sağlık Grubu, 13'üncü hastanesi Medicana International İzmir Hastanesi'ni geçtiğimiz yıl eylül ayında faaliyete geçirmişti. Böylece, İzmir Hastanesi'nden sonra Medicana Ataşehir yatırımıyla birlikte, Sağlık Grubu'nun pandemi döneminde yaptığı yatırımların toplam maliyeti 200 milyon doları aşmış oldu. Ataşehir Hastanesi ile birlikte 8 bini aşkın personel istihdam eden Sağlık Grubu, kısa dönem yatırım planlamasında İstanbul'da iki yeni hastane yatırımı daha planlıyor.

Sağlık Grubu'nun sağlık sektörüne yaptığı yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, "Türkiye sağlık alanında son 30 yılda hızlı bir gelişim gösterdi. İlk yapılan hastanelerimiz yetersiz durumdaydı. Şuan yapılan hastanelerimiz üst düzey standartlarda. Hastanelerimiz çevre ülkelerden çok daha iyi durumda. Teknolojik olarak, donanım olarak çok iyi durumdayız. Bir hastane için en önemli konuların başında hekim kadrosu, teknik donanımı, dizaynı ve konumlandırılması geliyor. Ataşehir Hastanesi'nin bu saydığım donanımlar ile Avrupa'da ilk 5'te olacağına inanıyoruz. Ataşehir Hastanesi'nin altyapısını kurmak 5 yılımızı aldı; burayı akıllı bina olarak titizlikle projelendirildik, hastaların sağlığı ve konforu en üst düzeyde olacak şekilde dizayn ettik. Bunu yaparken estetiğe de önem verdik" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde yeni hastane açılışlarının olacağının da mesajını veren Bozkurt, "Ataşehir'de hizmete açtığımız hastanemiz için 95 milyon dolarlık bir yatırım yaptık İzmir'de ise 105 milyon dolarlık yatırım ile hastanemizi açmıştık. Ataşehir Hastanesi'nde tıbbın bütün branşlarında hizmet veriliyor olacak. Burası sadece Anadolu Yakası'na hizmet verebilecek bir hastane değil çevre ülkelerde dahil çok geniş bir bölgeye hizmet verecek bir hastane. Bu hastanede elde edeceğimiz ciromuzun yarısını uluslararası hastalardan sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca yeni yatırımlarımız da olacak. 1 buçuk sene içinde Ataköy ve Levent'te olmak üzere 2 hastanemizi daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca yurt dışı yatırımlarımızı da sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Tüm branşlarda tedavi uygulamaları

Ataşehir Hastanesi'nin, tıbbın tüm dallarında ileri teknoloji gerektiren özellikli uygulamalar ve gelişmiş teknolojik ekipmanlar sunan bir merkez olması hedefleniyor. Ataşehir projesinde tıbbi onkoloji ve onkolojik cerrahiye ilişkin geniş bir yatırım ve planlama yer alıyor. Onkolojik tedavinin yanı sıra kanserden korunma, tarama ve erken tanı alanlarını da kapsayacak şekilde kanserle mücadeleyi destekleyecek bir sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, hastanenin Anadolu yakasındaki en gelişmiş kemik iliği nakil merkezi olması planlanıyor ve altyapı çalışmaları bu amaca uygun şekilde sürdürülüyor. Klinik branş yapılanması, hastanenin hizmet vereceği lokasyondaki yoğun çalışan nüfusu da göz önünde bulundurularak titizlikle düzenlendi. Kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve benzeri klinikler tüm üst disiplinleri ile birlikte planlandı ve kadrolar buna uygun olarak şekillendirildi.

Medicana Ataşehir'de, tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olarak kabul edilen da Vinci Robotik Cerrahi ya da en bilinen adıyla robot teknolojisinin kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. Uzman ve deneyimli hekimlerin önderliğinde uygulanmaya başlayacak da Vinci Teknolojisi ameliyatları; üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi gibi branşları kapsayacak.

Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı
Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı
Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı
Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı
Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı - Son Dakika


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