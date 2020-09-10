Son dakika haberleri... Medicana International İzmir Hastanesi hizmete girdi - Son Dakika

Medicana Sağlık Grubu'nun sağlık alanında 30 yıla yaklaşan hastanecilik deneyimini aktardığı Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir ve Ege Bölgesine hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel cerrahiden, beyin ve sinir cerrahisine, ortopediden, göğüs hastalıklarına kadar pek çok branşta hasta kabulü yapılan hastane toplam 110 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, hasta ve hasta yakınları açısından memnuniyeti yüksek bir hizmet sunduklarını kaydederek, "Hastanemiz, İzmirliler'in büyük teveccühüyle karşılaştı. Hasta alımına başladığımız ilk günde onlarca ameliyat gerçekleştirdik ve poliklinik hizmeti sunduk. Tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve üstün teknoloji ile birleştirdiğimiz cerrahi tedavi olanaklarını hasta odaklı hizmet anlayışıyla bir araya getirdik. Bu anlayışla sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin, Medicana Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterdiği, 1992 yılından bu yana sağlık hizmeti veren Medicana Grubu'nun İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas, İzmir ve Bursa'da yer alan 13 hastanesi ile faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Medicana Grubunun 9 bine yakın çalışanı ile hastalarına modern tıbbın son imkanlarını sunduğu, yıllık 3 milyondan fazla ayakta hasta kabulü ve 385 binden fazla hasta yatışı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan Medicana International İzmir Hastanesi'nin ilk bebeği Bade'nin de 9 Eylül'ün ilk ışıklarında dünyaya gözlerini açtığı belirtildi. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ve eşi Dr. Nazan Bozkurt'un anne Seher Nazlı Ulusoy ve baba Mukadder Ulusoy'u ziyaret ederek heyecanlarını paylaştığı kaydedildi.