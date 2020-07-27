Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Mehmet Topal, hak ettikleri bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Mehmet Topal, hak ettikleri bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, sezon başından bu yana çok büyük bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Bu şampiyonluk camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasıyla ilgili bir soruya, "Bütün şampiyonluklar çok değerli. Ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Hepsi de benim için çok değerli." cevabını verdi.

Medipol Başakşehir'de forma giymekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertli ekipteki geleceğine ilişkin, "Sezonun bitmesini bekledik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile de ufak bir görüşmemiz oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

Mert Günok: "Kulübün hayalini gerçekleştirdik"

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, yorucu bir sezonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Zor bir sezon geçirdiklerini dile getiren 31 yaşındaki file bekçisi, "Yorucu bir sezonu şampiyonlukla kapatmak her oyuncunun hayali. Biz de bu hayali gerçekleştirdik. Kulübün hayalini gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Salgın sürecinden dolayı ara olmuştu. Salgından sonra en iyi çıkan takım biz olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden Mert, "Sezon daha bitmedi. İki gün izin yapıp Kopenhag maçına hazırlanacağız. Kopenhag'a karşı ilk maçı 1-0 kazandığımız için avantajımız var. Bunu kullanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz." diye görüş belirtti.

Mehmet Topal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:11

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Son Dakika Spor
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