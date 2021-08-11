Son dakika haber... Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Eğirdir'deki yangın soğutma çalışmalarına destek oluyor - Son Dakika

Mehmetçik, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine, Eğirdir'in Çandır bölgesindeki yangın soğutma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.
Isparta Valiliği'nin talebi üzerine, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca görevlendirilen Mehmetçik, Eğirdir ilçesi Çandır bölgesindeki yangın soğutma çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.
(Mustafa Cenik/İHA)
Kaynak: İHA
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