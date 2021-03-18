Son dakika haberleri! Mehmetçik şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mehmetçik şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
18.03.2021 09:51
Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.
Hilal ve Şenoba Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü münasebetiyle şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Ziyarette şehit yakınları ve gaziler duygu dolu anlar yaşadı. Mehmetçikler, şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler verdi. Şehit yakınları ve gaziler ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek Mehmetçiklere teşekkür etti. - ŞIRNAK
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