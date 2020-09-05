Son dakika haberleri | Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı
Bir son dakika haberine göre Fatih'te bir müzikholde mekan sahibiyle tartışan 3 kişi, mekandan ayrılarak silahlarla geri döndüler.
Fatih'te bir müzikholde mekan sahibiyle tartışan 3 kişi, mekandan ayrılarak silahlarla geri döndüler. Mekan sahipleriyle silahlı çatışmaya giren 3 şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken mekan sahipleri gözaltına alındı.
Olay, saat 06: 00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokağı'nda bulunan bir müzikholde yaşandı.İddiaya göre, eğlence amacıyla müzikholde bulunan 3 şahıs, mekan sahipleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple kavga ederek mekandan ayrıldı. Bir süre sonra silahlarla geri dönen 3 şahıs ve mekan sahipleri arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kavgaya karışan mekan sahiplerini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yere saçılan silah kovanları üzerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 07:44 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi