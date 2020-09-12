Son dakika haberleri! Mekke'de pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan pazar yerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Al-Kaakiyah bölgesindeki yem pazarına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Pazar yerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Mekke'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeni ile oluşabilecek sellere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

(Hamad Alnajjar/İHA)