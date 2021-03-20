Son dakika haberleri... Meksika Açık'ta Alman tenisçi Zverev, Koepfer'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Meksika Açık Turnuvası'nda, depremin de hissedildiği yarı final müsabakasında Alexander Zverev, Dominik Koepfer'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Akapulko şehrinde düzenlenen turnuvadaki karşılaşmada, Alman tenisçi Zverev, rakibini 6-4 ve 7-6'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Meksika'da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem, korttaki sporcular tarafından da hissedildi. Ancak Zverev ve Koepfer oyunu durdurmayarak maça devam etti.

2019 yılından sonra Meksika Açık'ta bir kez daha finale yükselme başarısı gösteren Zverev, şampiyonluk için Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.