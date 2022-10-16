Son dakika haberleri | Meksika'da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Meksika'da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı

16.10.2022 20:56
Son dakika haberleri | Meksika'da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre Meksika'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Meksika'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan "La Texana" adlı bara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı anında barın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı.

Guanajuato Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olay yerinde incelemelerin yapıldığını aktarıldı. Saldırganların henüz yakalanamadığı belirtilirken, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

Kartel savaşları sık sık yaşanıyor

Son olarak 27 Eylül'de eyaletteki Celaya şehrinde Santa Rosa de Lima Karteli tarafından bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, görgü tanıkları ölenlerin Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri olduğunu ifade etmişti. Meksika'nın Guanajuato eyaleti genelinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasında bölgenin hakimiyeti üzerine çatışmalar yaşanıyor. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Meksika'da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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