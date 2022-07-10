Son dakika haber! Meksika'da ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Meksika'da ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

10.07.2022 22:51

Son dakika habere göre Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir ev partisine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir ev partisine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Görgü tanıkları, saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletle olay yerine geldiklerini ve hiçbir uyarı yapmadan partide bulunanlara rastgele ateş açtıklarını ifade etti. Olayda hayatını kaybedenlerin arasında 17 yaşında bir genç bulunurken, vücuduna 5 mermi isabet ederek ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğun ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olay sonrası motosikletlerine binerek kaçan saldırganlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

(Saim Sevinç/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Meksika'da ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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