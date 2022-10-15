Meksika'nın Jalisco eyaletinin San Juan Lagos şehrinde meydana gelen olayda, araç trafiğine kapalı sokakta yer alan çarşıya giren kamyon önüne çıkanları ezdi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, içlerinden 6'sının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

San Juan, Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika gündem: Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı - Son Dakika

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