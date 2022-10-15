Son dakika gündem: Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı

15.10.2022 21:50

Edinilen son dakika haberine göre - Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı Meksika'da kamyon şoförü kontrolünü kaybederek çarşının bulunduğu sokağa daldı, kazada 8 kişi yaralandı.

- Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da kamyon şoförü kontrolünü kaybederek çarşının bulunduğu sokağa daldı, kazada 8 kişi yaralandı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin San Juan Lagos şehrinde meydana gelen olayda, araç trafiğine kapalı sokakta yer alan çarşıya giren kamyon önüne çıkanları ezdi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, içlerinden 6'sının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay üzerine çevredeki bazı vatandaşlar kamyonun ardından koşarak şoförü yakaladı. Güvenlik güçlerine teslim edilen şoför tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. İlk rapora göre kazanın, kamyonun kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

San Juan, Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Meksika'da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı - Son Dakika
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