Ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ve kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Meksika basınında yer alan habere göre, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kentinin 37 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 40 ton akaryakıt taşıyan tanker, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı.

Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır