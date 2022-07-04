Son dakika haberi: Meksika'da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Meksika'da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi

04.07.2022 23:11

Son dakika haberlerine göre - Meksika'da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi Meksika'nın başkenti Mexico City'de metro hattı üzerindeki trafoda patlama meydana geldi.

- Meksika'da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de metro hattı üzerindeki trafoda patlama meydana geldi. Bin 400 yolcu tahliye edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 2 numaralı metro hattı üzerinde elektrik dağıtım trafosunda patlama meydana geldi. Trafodaki patlama yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, metro hattındaki ulaşım askıya alındı. Hatta seyahat eden bin 400 yolcu güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, emniyet güçlerine ait araçlar tahliye edilen vatandaşların ulaşımını sağladı.

Yetkililer yaşanan patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını açıklarken, Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafodaki patlamanın elektrik hattındaki kısa devre sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

Mexico City'de 1 Temmuz'da da raylara düşen şemsiye nedeniyle yangın çıkmış, tüm yolcular tahliye edilmişti.

YORUMLAR
500
Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı
Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Meksika'da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
22:33 Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
22:26 Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 23:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Meksika'da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement