Meksika'da orman yangını: 50 hektar alan küle döndü - Son Dakika
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Meksika'da orman yangını: 50 hektar alan küle döndü

30.04.2022 18:41

Meksika'nın Uruapan şehri yakınlarında çıkan orman yangınında 50 hektardan fazla alanın küle döndüğü açıklanırken yetkililer, organize suç örgütlerinin şehirdeki faaliyetleri nedeniyle yangına müdahalede geç kalındığını bildirdi.

Meksika'nın Uruapan şehri yakınlarında çıkan orman yangınında 50 hektardan fazla alanın küle döndüğü açıklanırken yetkililer, organize suç örgütlerinin şehirdeki faaliyetleri nedeniyle yangına müdahalede geç kalındığını bildirdi.

Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Uruapan şehri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle 50 hektardan fazla alan kül olurken, dumanların Uruapan şehrini kapladığı bildirildi. Yetkililer, organize suç örgütlerinin kontrolü altında bulunan Uruapan şehri yakınlarındaki yangına müdahalede güvenlik gerekçesiyle geç kalındığını açıkladı.

Uruapan şehri Sivil Savunma Müdürü Alberto Barragan yaptığı açıklamada, yangın başladıktan sonra Ulusal Savunma Bakanlığı yetkililerinin kendilerine yangın bölgesine ulaşmak için yeterli güvenlik koşulların sağlanana kadar beklemeleri gerektiğini söylediğini, bu yüzden yangına müdahale etmekte geç kaldıklarını ifade etti. Müdahalenin gecikmesi nedeniyle yangının kontrolden çıkarak çevredeki birçok avokado bahçesi ve çiftlik evine zarar verdiğini bildiren Sivil Savunma Müdürü Barragan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Uruapan Belediye Başkanı Ignacio Campos ise yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak alevlerle mücadele için bölgeye yangın söndürme helikopterlerinin ulaştığını açıkladı. Belediye Başkanı Campos ayrıca şehrin tamamını kaplayan duman tabakası nedeniyle halkı önlem almaları konusunda uyardı.

Michoacan eyaletinin Uruapan şehri son günlerde bölgenin kontrolünü ele geçirmek isteyen suç örgütlerinin çatışmalarına sahne olurken, şehre ulaşımın kurulan barikatlarla engellendiği öğrenildi.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da orman yangını: 50 hektar alan küle döndü
Meksika'da orman yangını: 50 hektar alan küle döndü
Meksika'da orman yangını: 50 hektar alan küle döndü
Meksika'da orman yangını: 50 hektar alan küle döndü

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Kaynak: İHA

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