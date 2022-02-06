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Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü

06.02.2022 23:24

Son dakika haberi: - Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü Meksika'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

- Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Meksika'da Cancun ve Mérida şehirleri arasındaki karayolunda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrilirken, otobüsteki 8 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu yaralandı. Görgü tanıkları, otobüste yolculuk yapanların arasında Fransız turistlerin bulunduğunu bildirdi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, hayatını kaybeden bazı yolcuların kazada yola savrulduğu aktarıldı. Otobüsün içinde mahsur kalan yolcuları kurtarmak için Ulusal Muhafızlar ve sivil savunma ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü
Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü
Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü

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Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Meksika'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika
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