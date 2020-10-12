Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 3 bin 175 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 3 bin 175 yeni koronavirüs vakası

12.10.2020 07:47
Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 3 bin 175 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 139 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 139 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 175 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 175 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 817 bin 503 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 kişi daha artarak 83 bin 781'e ulaştı.


Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 3 bin 175 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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