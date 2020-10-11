Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 4 bin 577 yeni koronavirüs vakası

Meksika'da son 24 saatte 135 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 577 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 577 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 814 bin 328 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 kişi daha artarak 83 bin 642'ye ulaştı.