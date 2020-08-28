Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 26 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 26 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 579 bin 914 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 518 kişi artarak 62 bin 594'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:32 - Kaynak: DHA
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