Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 935 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 935 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 658 bin 299 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 534 kişi artarak 70 bin 183'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:49 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya