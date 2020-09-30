Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 446 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 446 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 738 bin 163 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 560 kişi daha artarak 77 bin 163'e ulaştı.


Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 07:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

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