Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 841 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 841 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 688 bin 954 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 624 kişi artarak 72 bin 803'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA
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