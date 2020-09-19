Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 841 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 841 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 688 bin 954 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 624 kişi artarak 72 bin 803'e ulaştı.