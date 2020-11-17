Meksika'da yakıt tankerinde patlama: 14 ölü - Son Dakika

Meksika'nın Nayarit eyaletinde otoyolda seyir halindeki yakıt tankeri devrildi. Devrilme sonucu meydana gelen patlamada 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, Meksika'nın Nayarit eyaletinde meydana geldi. Yetkililer, otoyolda ilerleyen sıvılaştırılmış gaz taşıyan çift depolu tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti. Yetkililer, araçta çıkan yangının ardından patlama meydana geldiğini belirtti. Söz konusu patlamadan yoldaki diğer araçların da etkilendiğini belirten Nayaritli yetkililer, tankerin şoförü ile diğer araçlardaki 14 kişinin kaçamayarak olay yerinde can verdiğini söyledi.

PATLAMA ANINI ÇEKTİLER

Nayarit Savcılık Ofisinden kazaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, yoldaki bir aracın patladığı ve parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor. Savcılar, kazanın olduğu yolda yanmış cesetlerle üç araç bulduklarını ifade etti. Olay anında çevrede araçlarından inen bir çok araç sürücü patlama anını cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, dev patlamadan kaçan bir çok kişi görülüyor.