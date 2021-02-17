Son dakika haberleri: Meksika'dan "aşı tekeli devam ederse bazı ülkeler 2023'e kadar Kovid-19 aşısı göremeyebilir" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Meksika'dan "aşı tekeli devam ederse bazı ülkeler 2023'e kadar Kovid-19 aşısı göremeyebilir" uyarısı

17.02.2021 19:57
Son dakika haberleri: Meksika'dan

Gelen son dakika haberlerine göre BİRLEŞMİŞ Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, zengin ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "tekelleştirmekle" suçlayarak, eşit erişim olmazsa bazı ülkelerin 2023 yılına kadar aşı göremeyeceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, zengin ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "tekelleştirmekle" suçlayarak, eşit erişim olmazsa bazı ülkelerin 2023 yılına kadar aşı göremeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Kovid-19 salgınının görüşüldüğü toplantıda konuşan Ebrard, aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

Zengin ülkeleri Kovid-19 aşısını "tekelleştirmekle" ve "stoklamakla" suçlayan Ebrard, eşit ve adil erişim olmazsa bazı ülkelerin 2023 yılına kadar aşı göremeyeceğine dikkati çekti.

Hindistan, BM barış gücü misyonlarındaki askerlere 200 bin doz aşı sağlayacak

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, toplantıda, dünya genelinde savaş ve çatışma bölgelerindeki 12 Birleşmiş Milletler barış gücü misyonunda görevli yaklaşık 95 bin askere 200 bin doz aşı sağlayacaklarını açıkladı.

Çin'den DSÖ'nün küresel aşı programı COVAX'e 10 milyon doz aşı teklifi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi da Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) 10 milyon doz Çin aşısı ile katkıda bulunacağını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Meksika'dan 'aşı tekeli devam ederse bazı ülkeler 2023'e kadar Kovid-19 aşısı göremeyebilir' uyarısı - Son Dakika


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