Son dakika haberleri: Melek hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Melek hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti
14.11.2020 14:04
Son dakika haber... ÇANKIRI'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Melek Erciyez (45), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
ÇANKIRI'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Melek Erciyez (45), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çankırı Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire Melek Erciyez, 4 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Erciyez, 10 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Erciyez, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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