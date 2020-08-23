Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig'i ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, iki oyuncu transfer etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyespor hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş'ı ve İranlı milli oyuncu Ali Shahbaz'ı renklerine bağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, başarılı oyuncuları takımlarına transfer ettiklerini belirtti.

Ligde başarılı olmak için çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Voleybolu Melikgazi'de fark oluşturmak adına önemsiyoruz. Sporun farklı dallarının yayılmasını istiyoruz. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan Kocabaş'ı ve Ali Shahbaz'ı takımımıza transfer ettik. Her iki oyuncu da çok büyük başarılara imza atmış oyuncular. Takımımıza katkı sağlayacaklarından eminim. Transferlerin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."