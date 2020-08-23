Son dakika haberleri... Melikgazi Belediyespor'dan voleybolda iki transfer
Son dakika haberleri... VOLEYBOL 1. Lig Erkekler ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, hem orta hem de pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş'ı ve İranlı milli sporcu Ali Shahbaz'ı renklerine bağladı.
VOLEYBOL 1. Lig Erkekler ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, hem orta hem de pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş'ı ve İranlı milli sporcu Ali Shahbaz'ı renklerine bağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Belediyespor iki önemli ismi transfer etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ligde başarılı olmak adına çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Voleybolu Melikgazi'de fark oluşturmak adına önemsiyoruz. Sporun farklı dallarının yayılmasını istiyoruz. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan Kocabaş'ı ve Ali Shahbaz'ı takımımıza transfer ettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:16
Kaynak: DHA
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