Son dakika haberleri: Memleketlerine giderken kazada ölen çift, toprağa verildi - Son Dakika

TRABZON'a giderken Giresun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kemal-Ayşe Demirci çifti, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün meydana gelen kazada, lastiği patlayan hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Demirci ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti.Memleketleri Trabzon'a giderken kaza yaptıkları öğrenilen Demirci çifti, Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.