Son dakika haberleri! Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı , bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin belediyedeki odasında arama yaptı.

'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var