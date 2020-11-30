Son dakika haberleri! Menemen'de hurdaya ayrılan belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangında hurdaya ayrılan otobüs, bir çim biçme makinesi ve bir asfalt düzeltme makinası hasar gördü.

Orman Bölge Müdürlüğü Menemen İşletme Şefliği ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı