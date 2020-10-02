Son dakika haberleri... Menemen'de uyuşturucudan son bir ayda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Irmak Mahallesi'nde bir apartmanın iki dairesinin bahçe ve müştemilatında yapılan aramalarda bina havalandırma boşluğuna atılmış üç ayrı torba içerisinde toplam 2 bin 400 adet Lyrica tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan S.S., Ş.S. ve B.S., ifadesi alındıktan sonra adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalarını yoğunlaştırarak zehir tacirlerine son bir ayda büyük darbe vurdu. İlçe genelinde gelen tüm ihbarları değerlendirerek eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satmak ve imal etmek suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda 10 silah, 4 kurusıkı, 1 tüfek, 2 bin 463 uyuşturucu hap ve 13 gram metamfetamin ele geçirildi. - İZMİR