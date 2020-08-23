Son dakika haberleri | Menemenspor Modibo Sidibe'nin peşinde
Bir son dakika haberine göre TRANSFER sezonunun hareketli takımlarından TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, kanat oyuncusu Modibo Sidibe'nin peşine düştü.
TRANSFER sezonunun hareketli takımlarından TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, kanat oyuncusu Modibo Sidibe'nin peşine düştü. Slovakya'nın Zemplin Michalovce takımında top koşturan 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin Sidibe'den olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Daha önce Belarus Ligi'nde Dnepr Mogilev forması da giyen Nijerli futbolcu geçen sezon Zemplin Michalovce'de 20 maçta 8 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:20
Kaynak: DHA
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