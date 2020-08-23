TRANSFER sezonunun hareketli takımlarından TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, kanat oyuncusu Modibo Sidibe'nin peşine düştü. Slovakya 'nın Zemplin Michalovce takımında top koşturan 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin Sidibe'den olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Daha önce Belarus Ligi'nde Dnepr Mogilev forması da giyen Nijerli futbolcu geçen sezon Zemplin Michalovce'de 20 maçta 8 gol attı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:20

Kaynak: DHA

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