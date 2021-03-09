Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü

09.03.2021 15:55
Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü, System.String[]

Son dakika haberleri: İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi Filiz T.'yi (38) bakımsız olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ancak İzmir Adli Tıp Kurulu raporunda genç kadının menenjite bağlı yüksek ateşten öldüğünün bildirilmesi üzerine tahliye edilen İbrahim T.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi Filiz T.'yi (38) bakımsız olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ancak İzmir Adli Tıp Kurulu raporunda genç kadının menenjite bağlı yüksek ateşten öldüğünün bildirilmesi üzerine tahliye edilen İbrahim T.'nin 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Merve Çimen, yeniden tutuklama kararı verilmesini istedi. Mahkemenin talebi reddettiği duruşmada söz alan Filiz T.'nin kardeşi Nesrin Geyranlı, "Kardeşimin çocukluğunda veya gençliğinde menenjit rahatsızlığı hiç olmadı. Evliliği boyunca eşinden şiddet gördü" dedi.

Eşi tarafından darbedilen Filiz T., 10 Aralık 2019 günü kaldırıldığı Ege Üniversitesi'nde yaşamını yitirdi. 2 çocuğunun annesini döverek öldürdüğü öne sürülen İbrahim T. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Hakkında 'kasten yaralama sonucunda ölüme sebebiyet verme' ile 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İbrahim T., Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 5'inci duruşmasında, İzmir Adli Tıp Kurumu ile Ege Üniversitesi Hastanesi'nden verilen raporlarda menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiğinin bildirilmesi üzerine tahliye edildi.

'FİLİZ MENENJİTTEN ÖLMEDİ'Davanın 9'uncu duruşması dün Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık İbrahim T. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Filiz T.'nin kardeşi Nesrin Geyranlı ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyetinden söz alan Nesrin Geyranlı, kardeşi Filiz'in evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyleyerek, "Kardeşimin çocukluğunda veya gençliğinde menenjit rahatsızlığı hiç olmadı. Evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. Kendisine yanıma gelmesini söylediğimde çocuğunun liseyi bitirmesini beklediğini söylemişti. Filiz menenjit sebebiyle ölmedi. Şikayetçiyim" dedi.TUTUKLAMA TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Merve Çimen de Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul etmediklerini belirtip, İbrahim T.'nin tutuklamasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Adli kontrol tedbiri uygulanması için Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, mütalaa için dosyanın Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı, erteledi.


Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü
Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü
Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü

Menenjit, Adli Tıp, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Menenjitten hayatını kaybettiği belirlenen Filiz'in kardeşi: Evliliği boyunca şiddet gördü - Son Dakika


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