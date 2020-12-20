Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim
20.12.2020 13:43
Son dakika habere göre Menteşe ilçesinin Boş sokak, park ve yürüyüş yollarından detay görüntü MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu.
Menteşe ilçesinin Boş sokak, park ve yürüyüş yollarından detay görüntü MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokak, park ve yürüyüş yolları boş kaldı.
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