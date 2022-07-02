İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Meral Akşener: '29 Yıl Önce Madımak Oteli'nde, Yüreğimize Düşen Ateşin Acısı Hâlâ İçimizde' - Son Dakika

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