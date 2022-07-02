Son dakika haberleri: Meral Akşener: "29 Yıl Önce Madımak Oteli'nde, Yüreğimize Düşen Ateşin Acısı Hâlâ İçimizde" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Meral Akşener: "29 Yıl Önce Madımak Oteli'nde, Yüreğimize Düşen Ateşin Acısı Hâlâ İçimizde"

02.07.2022 11:36
Son dakika haberleri: Meral Akşener: "29 Yıl Önce Madımak Oteli'nde, Yüreğimize Düşen Ateşin Acısı Hâlâ İçimizde"

Son dakika haber: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “29 yıl önce Madımak Oteli'nde, yüreğimize düşen ateşin acısı hâlâ içimizde... Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "29 yıl önce Madımak Oteli'nde, yüreğimize düşen ateşin acısı hala içimizde... Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"29 yıl önce Madımak Oteli'nde, yüreğimize düşen ateşin acısı hala içimizde... Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Meral Akşener: '29 Yıl Önce Madımak Oteli'nde, Yüreğimize Düşen Ateşin Acısı Hâlâ İçimizde' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Meral Akşener: "29 Yıl Önce Madımak Oteli'nde, Yüreğimize Düşen Ateşin Acısı Hâlâ İçimizde" - Son Dakika
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