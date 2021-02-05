Son dakika haberleri: Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 3'üncü katın merdivenlerinde oynayan 8 yaşındaki M.S.C., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üstüne düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

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