Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde çıktı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, dün gece nehre yakın bir mevkiden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden ekipler, nehir sebebiyle adaya ulaşamadı. Adadaki yangın sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Yangın sonucu ağaçlık alan zarar gördü.

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