Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

12.01.2021 14:19
Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi - Son Dakika


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