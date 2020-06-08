Son dakika haberleri! Merkel ve Sisi Libya'yı görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya'yı görüştüğü bildirildi.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in Sisi ile telefon görüşmesinde Libya'daki mevcut siyasi ve askeri durumu ele aldığı ve Merkel'in görüşmede Libya'da ateşkes sağlanması için gösterilen çabalara destek verdiğini dile getirdiği aktarıldı.

Seibert, Merkel'in ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yapılan müzakerelerin Libya'daki barış süreci için temel referans noktası kalması gerektiğini vurguladığını ifade etti.



Seibert, Merkel ve Sisi'nin Libya'da ihtilafta bulunan tüm taraflara hızlı bir şekilde siyasi süreci yeniden başlatmaları çağrısında bulunduklarını kaydetti.